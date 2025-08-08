8日のヤクルト戦で右越え30号ソロを放った阪神・佐藤輝明(C)Getty Images阪神の佐藤輝明が8月8日のヤクルト戦（京セラドーム大阪）に「4番・三塁」で先発出場。4回の第2打席で、右越え30号ソロを放った。自身初めての大台に、12球団最速で到達した。【動画】阪神生え抜きでは掛布＆岡田以来40年ぶり！佐藤輝明の30号をチェック均衡を破る一発だった。両軍無得点の4回、2死無走者。カウント3ボール1ストライクからの5球目。ヤク