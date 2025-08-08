真夜中の東京・板橋区で午前2時、辺りに響き渡った衝突音。トラックがダンプカーに突っ込んだ、事故の瞬間です。信号待ちで止まっていたドライバー。すると、左後方から1台のトラックが猛スピードで現れます。そして、トラックはスピードを緩めることなく、いきおいよくダンプカーに追突したのです。目撃者：本当にただただ衝撃。びっくりしたという感じ。車内に響き渡る「ドン！」という音だったので、みんなびっくりした。時間的