KDDIは、全国の20代〜60代の男女500人を対象に「ゆる登山とスマホに関する調査」を実施した（実施時期：7月24日〜7月25日、調査手法：クロス・マーケティングQiQUMOを利用した調査、調査対象：20代〜60代のゆる登山を志向する男女500人（各性年代50人）（ゆる登山層抽出のためのスクリーニング調査対象は2万8604人、うち年1回以上登山・ハイキングを行う人は4584人）。近年、登山人口が増加傾向にあるが、年1回以上登山をする人の