乾燥大麻を所持していたとして警察は香美市の20代の男を麻薬及び向精神薬取締法違反の疑いで逮捕しました。麻薬及び向精神薬取締法違反の疑いで逮捕されたのは、香美市土佐山田町の自称･土木作業員、宮地翔容疑者（27歳）です。警察によりますと宮地容疑者は8月8日午前9時頃、南国市の路上で乾燥大麻0.3グラムを所持していた疑いが持たれています。宮地容疑者は、8日朝に南国市で車を運転中に他の車と衝突する事故を起こしました。