Instagramに投稿されたのは、2匹のワンコがお散歩を楽しんでいた時の出来事です。飼い主さんのお母さんを見つけた瞬間、ワンコたちはテンションMAXで駆け出して…！？ 投稿は記事執筆時点で11万再生を突破し、「可愛いｗ」「すごい勢い」「大好きなのね」「こっちまで笑顔になった」といった声が寄せられています。 【動画：散歩をしている犬2匹→途中でお母さんを見つけて…気付いた瞬間の『わかりやすい態度の違い』】 お散歩