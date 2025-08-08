オリックス・森友哉捕手（３０）が８日、自身のインスタグラムのストーリーズを更新。「誕生日むかえました！！３０歳がんばります」のタイトルを添え、西武＆オリックス両球団のＯＢである清原和博氏（５７）との２ショット写真を披露した。森は「おめでとう！！」という清原氏直筆メッセージの入った色紙を手にニッコリと笑顔を称え、写真に収まっている。森はオリックス移籍３年目となる今季、３５試合に出場し打率２割