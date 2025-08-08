アクロバティックな美技でファンを魅了する女子レスラーが圧巻の肉体美を披露。自信満々の“美ヒップ”自撮りにファンも大興奮だ。【画像】“元体操”女子、「まるで彫刻」美ヒップ＆バキバキ腹筋WWE女子スーパースターのソル・ルカが7日、自身のX（旧Twitter）を更新。シャワールームをバックにラフなトレーニングウェア姿で撮影された自撮りショットを公開した。元体操選手でサーファーとしても活躍するソル・ルカは、アク