ＤｅＮＡのアンドレ・ジャクソン投手（２９）が８日の巨人戦（横浜）に先発し、５回までで今季ワーストの６失点を喫して降板した。味方の守備に足を引っ張られ、ツキにも見放された。初回一死一塁の場面で３番・泉口を一ゴロに打ち取ったが、二塁を封殺し、併殺を狙って一塁に転送した遊撃手・京田が悪送球。ボールは一塁側のカメラマン席に飛び込み、二死二塁とピンチが広がった。すると、続くキャベッジが左翼に放ったフライ