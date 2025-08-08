静岡県には、全国的にも難関大学への合格者が多い「優秀な生徒が集まる」進学校が多数存在します。今回の調査で「特に優秀な学生が多い」と評価されたのは、どの学校だったのでしょうか。All About ニュース編集部では、全国の20〜60代の男女148人を対象に、「優秀な学生が多いと思う静岡の公立進学校」についてアンケートを実施。その結果をランキング形式で紹介します！※本調査は全国148人を対象に実施したもので、結果は回答者