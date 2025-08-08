自民党の鈴木貴子衆院議員は８日、党本部で開かれた両院議員総会終了後、報道陣の取材に応じた。総会では参院選の大敗を受けて総裁選を前倒し実施を求める声が出席者から相次いだ。しかし、総会では総裁選を前倒しで決める権限がないことから今後、総裁選選挙管理委員会で対応の検討を進めるという。党本部１階で報道陣に囲まれた貴子氏は「（昨年の）衆院選、都議選、参院選の結果、石破総裁ただ一人の責任であると発言した