全国の私立大の５３・２％にあたる３１６校で、今年度の入学者が定員より少ない「定員割れ」だったことが８日、日本私立学校振興・共済事業団の調査でわかった。過去最高の５９・２％だった前年度より３８校少なく、５年ぶりに改善した。１８歳人口の一時的な増加が要因とみられるが、今後も少子化が進む中、地方や小規模の私立大にとっては厳しい経営環境が続く。学生募集を停止した大学などを除いた５９４校を対象に、５月１