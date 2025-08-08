歌手の藤あや子が猫とのショットを披露した。８日にインスタグラムで「今日８月８日は＃世界猫の日」とつづりはじめ、「いついかなる時も癒しを与えてくれて私たちの人生を豊かにしてくれる存在に心の底から感謝です世界中の猫ちゃん達に想いを馳せて…」と記し、２匹の猫を抱きかかえている様子をアップした。この投稿に「とっても素敵」「なんて良い写真」「猫様は尊い」「めちゃ上品」「優しいお母さんに抱かれて幸せ