児童養護施設で生活する子供たちに社会で働くことの大切さを知ってもらおうと、8月8日、職業体験イベントが岐阜市などで開かれました。イベントは、地域教育の推進に力を入れる企画会社『GROWUP』が作成したプログラムをもとに、岐阜市・関市・羽島市の3つの会社で行われました。このうち、エンジニアの派遣などで製造業を支援する岐阜市の会社『アシストエンジニア』では、小中学生17人が参加してコンピューター