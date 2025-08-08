バレーボールのCEVチャンピオンズリーグで初優勝した日本代表・石川祐希（29）のペルージャとSVリーグ初代チャンピオンの郄橋藍（23）のサントリーが対戦する『ワールドチャレンジシリーズ2025』の開催が8日に発表された。【一覧】世界バレー女子8月23日、男子9月13日開幕！ 日程＆日本代表登録メンバー試合は10月7日（火）、8日（水）に東京・有明アリーナにて行われる。開催に先だって都内で会見が行われ石川は「実際に