東京・杉並区の荻久保警察署で取材陣をにらみつけ「撮ってんじゃねえよコノヤロー」と暴言を吐く男。殺人未遂の疑いで逮捕された落合弘範容疑者（56）です。事件が発覚したのは「知り合いに包丁で刺された」という1本の通報からでした。7月、杉並区のアパートの一室で知人たちと酒を飲んでいた落合容疑者。ところが落合容疑者が知人の1人と口論になり、別の男性が2人を止めようとします。すると、落合容疑者は仲裁に入った男性の背