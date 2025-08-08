2025年8月8日放送の『A-Studio+』に清水尋也さんが登場。10代からの仲間や家族へのインタビューから、清水さんのルーツと人間性に迫ります。そこで、清水さんが、演技への思いを語った『婦人公論』2020年4月28日号掲載の記事を再配信します。*****映画『渇き。』ではいじめられっ子役、『ソロモンの偽証』では不良役を演じた清水尋也さん。20歳とは思えないほどの存在感を見せる。恋愛観も独特なようで──（撮影＝小林ばく取材