庄内と置賜では、９日昼前にかけて、大雨による土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に注意・警戒してください。また、山形県では、９日明け方にかけて竜巻などの激しい突風や落雷、ひょうに注意してください。 【画像】今後の山形の天気 ［気象概況］東北地方は気圧の谷となっています。また、北日本の上空約５５００メートルには、氷点下９度以下のこの時期としては強い寒気が流れ込み、東北地方では大気の状態が非常に