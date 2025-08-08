フランス南部オード県で、およそ80年ぶりの大規模な山火事が発生しました。ロイター通信などによりますとこれまでに1万6000ヘクタール以上が焼失。すでに首都パリよりも広い範囲が焼き尽くされたということです。この山火事でこれまでに1人が死亡。現地を訪れたフランスのバイル首相は「前例のない規模の大惨事」と述べ、地球温暖化や干ばつの影響によるものとの見方を示しています。（8月8日放送『news every.』より）