小学校教諭らが児童の盗撮画像をＳＮＳのグループチャットで共有したとされる事件で、名古屋地検は８日、横浜市立小教諭の男（３７）（性的姿態撮影処罰法違反で起訴）を児童買春・児童ポルノ禁止法違反などで名古屋地裁に追起訴した。起訴状などでは、男は４月、神奈川県内の施設で、いずれも当時８歳の女児６人が着替え中の様子を携帯電話で動画撮影したほか、昨年１０月には、このうちの女児１人にわいせつな行為をしたとし