中国国営の中央テレビはきょう、中国の習近平国家主席とロシアのプーチン大統領が電話会談したと報じました。会談の中身はまだ明らかになっていませんが、ウクライナでの停戦をめぐり、アメリカとロシアが近く首脳会談を行うことで原則合意したことから、ウクライナをめぐる情勢について意見交換した可能性があります。