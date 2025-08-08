中国西北部の甘粛省で、豪雨により地滑りが発生し、これまでに10人が死亡、33人が行方不明となっています。中国国営メディアによりますと7日夜、甘粛省の蘭州市で地滑りが発生し、これまでに10人が死亡し、33人が行方不明となっていて、救出作業が続いています。蘭州市では、7日朝から強い雨が降り続き、一部地域の雨量は195mmに達しました。地滑りを受け、習近平国家主席は行方不明者の捜索を急ぎ、人的被害を最小限にとどめるよ