「全国高校野球選手権・１回戦、横浜５−０敦賀気比」（８日、甲子園球場）春のセンバツ覇者・横浜が敦賀気比を下し、夏は前回出場の２２年以来となる白星。四回途中に豪雨による１時間７分の長い中断もあったが、集中を乱すことなく、松坂大輔を擁した１９９８年以来２７年ぶりの春夏連覇へ好発進を決めた。村田監督は完封した先発の２年生右腕、織田について言及。中断もあった中で継投もタイミングもあったと思われるが「