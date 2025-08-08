三大流星群の一つである「ペルセウス座流星群」が今年もいよいよ見頃を迎えます。ペルセウス座流星群の極大、月の影響、全国の天気予報、観察のポイントなど、必要な情報をまとめて紹介します。 【写真を見る】ペルセウス座流星群観測カレンダー／あなたの街の観察チャンスは？ 【目次】１：極大はいつ？月明かりの影響は？２：あなたの街で観察できる？全国の天気予報（8月11日～14日）３：観察に最適な場所は？必