3連休にかけての雨の見通しをお伝えしていきます。 【写真を見る】【大雨警戒】明日(9日)からの三連休熊本の天気詳細を気象予報士が解説 ポイントは「前線活動、再び活発に」 予想天気図です。 明日9日(土)、あさって10日(日)、11日(月)と、九州付近には梅雨の末期のように前線が停滞する状況が続きます。この前線上には、低気圧も発生していて、雨雲が発達しやすい状況です。 雨の予想です。 すでに雨が降り出していると