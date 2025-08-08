これまでの少ない雨と高温により農作物への影響が心配されている新潟県上越市。8月8日、市の職員が水田の被害を調査しました。 8日、上越市は市内の水田を調査し、高温少雨による被害を確認しました。調査は上越市内の全域で行われ、このうち安塚区では市の職員などが稲が枯れていないか、また水田に入ったひび割れの深さなどを調べました。【上越市安塚区総合事務所南波徳継 班長】「今、田面のほうが水分を含んでいる状況で、