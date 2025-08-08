記録的な大雨から一夜明け8日、住民たちは片付け作業に追われていました。金沢ではなぜ、これほど浸水被害が拡大したのでしょうか。見えてきた課題とは… 記録的な大雨から一夜明けた8日朝。冠水した道路を歩く馬の姿が…「緊急事態だから、出せる馬は全部出す」 金沢競馬場では、浸水した厩舎から馬を避難させていました。7日の大雨で、厩舎は馬の膝上あたりまで浸水し、600頭ほどが身動きがとれない状況に。厩舎関係者：「