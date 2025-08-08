現役時代に3冠王を3度獲得し、監督としては中日を4度のリーグ優勝に導いた落合博満氏（71）が8日、自身のYouTube「落合博満のオレ流チャンネル」を更新。夏の思い出について語った。落合氏は暑さを乗り切るために「食べること」の重要性を説く。その流れで信子夫人に深く感謝した。「女房が栄養バランスを考えて“腹いっぱい食べなきゃダメよ”と。全部、任せきり。おかげで好き嫌いがなくなった」。嫌いな食べものを避けよう