鹿児島銀行の頭取を務めた永田文治さんが亡くなりました。 鹿児島銀行によりますと、永田さんは病気療養中でしたが、8日亡くなったということです。77歳でした。 永田さんは、1972年に鹿児島銀行に入行。2006年から2010年まで代表取締役頭取を務めました。頭取として、鹿児島の農業や関連産業の振興を目指すアグリクラスター構想を主導しました。その後、会長、相談役、顧問を歴任し、2021年に退任していました。 通夜、