日本高野連は８日、甲子園で「高校野球２００年構想ミーティング２０２５夏」を開き、各都道府県の高野連で行われている野球普及活動の共有を行った。現役球児からは市和歌山の川辺謙信主将と中村琉太郎選手（ともに３年）が参加した。和歌山県高野連では普及活動の一環として、小さな子どもたち向けに公式戦の試合後に野球教室を開催。地域のヒーローたちがグラウンドで活躍する姿を見て、その後に野球に触れあうことで楽し