大雨の影響で、道路の通行止めや列車の運転見合わせなど、交通に乱れが出ています。【鉄道】 JR在来線で終日運転を見合わせているのは、吉都線の全線、日豊本線、肥薩線、日南線の一部の区間です。【道路】 16時現在、高速道路で通行止めになっているのは、九州自動車道の鹿児島北インターと栗野インターの間、東九州自動車道の国分インターチェンジと末吉財部インターの間です。 また一般道は、国道22