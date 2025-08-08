県内はきょう8日、線状降水帯が2度発表される記録的な大雨となり、霧島市では一時、大雨特別警報が発表されました。姶良市では、崩れた土砂が住宅を直撃し、住人1人と連絡がとれなくなっています。 県本土では8日未明に2回、線状降水帯が発生し、午前5時には霧島市に大雨特別警報が発表されました。 姶良市では1時間に111ミリの猛烈な雨を観測。霧島市溝辺では107.5ミリの猛烈な雨を観測し、統計開始以来、最大となりました。霧