３児の母である歌手の鈴木亜美（４３）が長女を公開した。８日に更新したインスタグラムで「夏が楽しすぎる＃お祭り＃夏祭り＃かき氷＃ピンク」とつづり、かき氷を食べる長女を顔出しでアップ。「＃もうすぐ３歳」と明かしていた。フォロワーは「あみーごに似てるね」「亜美ちゃんの小さい時のお写真かと思った」「おかあさんそっくり」「めっちゃ可愛い〜」「可愛すぎる」「ミニアミ」とほっこり。鈴木は２０１６年７月に