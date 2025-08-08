記録的な大雨で、各地で浸水被害も相次いでいます。 （記者）「姶良市加治木町網掛川に来ています。私の場所の対岸にある護岸およそ50メートルにわたって崩れています。道路にあったとみられる車も落ちています」 姶良市加治木町の網掛川では護岸が崩れました。 （護岸近くの住民）「朝6時ぐらいに見たとき崩れていた。車がこんなに落ちているとは思わなかった、いま見てびっくり」 鹿児島県によりますと、県内ではこれ