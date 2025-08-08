霧島市では、大雨の影響で水源から送水できず、隼人町や国分でこれから断水となるおそれがあります。今の様子を伝えてもらいます。 霧島市隼人町内（うち）では、近くに天降川が流れているということで、この辺り一帯浸水しました。 そして、浸水の高さはと言いますと、こちらの店舗兼住宅の入り口、まだ跡が残っています。私の胸の高さくらいです。 現在は水は引いているんですが、泥がまだ残っている状況です。住民の方々、懸