市長に学歴詐称の疑いが指摘されている静岡県伊東市に「市長への殺人計画が進んでいる」など脅迫電話があったことが明らかになりました。◇8日朝、伊東市役所に姿を現した田久保真紀市長。――8日、提出は？田久保市長「…」「東洋大学卒業」と広報誌に記載された学歴が、実際には「除籍」であったことが発覚した問題。6日、市長の経歴問題などについて調査する市議会の百条委員会から再度、「卒業証書」とする文書の提出