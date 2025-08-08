川の増水でから中継です。 姶良市加治木町からお伝えします。先ほどからポツポツと雨が降り出し、日が落ちてきました。私がいる道路の先は、増水した網掛川により橋が崩落した現場です。 川の流れは橋だけでなく両岸を削り取り、川が民家の近くまで迫っています。 あちらの家の女性は、すでに避難していますが「こんなことは初めてで怖い」と怯えている様子でした。 網掛川が氾濫し、奥の竜門小学校の校庭も浸水し、2、30cmの