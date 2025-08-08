元日本テレビでフリーアナウンサーの笹崎里菜（33）が8日、TOKYO MX「5時に夢中！」（月〜金曜後5・00）にゲスト出演し、アナウンサーに対しての“偏見”を語った。職業に対する偏見について聞かれた笹崎アナは「アナウンサーだから、野球選手とかスポーツ選手好きそうって思われることが多くて」と語った。また「大谷翔平選手が結婚された時に、“女子アナじゃなくてよかった”ってなった時に、“そんなに嫌われているんだ