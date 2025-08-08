◇プロ野球セ・リーグDeNA-巨人(8日、横浜スタジアム)巨人はDeNAの先発・ジャクソン投手から大量得点を奪いました。前回1日の対戦ではジャクソン投手に7回2得点に抑えられ、敗れた巨人はこの日、初回に5本のヒットで3点を奪います。4回には門脇誠選手のツーベースヒットで2塁3塁のチャンスをつくると、山崎伊織投手のセーフティスクイズにサードの宮粼敏郎選手がファンブル。山崎投手がセーフとなり満塁のチャンスとします。