◆第１０７回全国高校野球選手権大会第４日▽１回戦綾羽―高知中央（８日・甲子園）第４試合の高知中央―綾羽は午後７時４９分に試合が始まった。７日の第４試合の広陵―旭川志峯が史上最も遅い午後７時２９分に試合開始となったが、一日で“最遅”を更新した。第３試合の横浜―敦賀気比が降雨のため、午後５時１４分から１時間７分中断した影響を受けた。この日、プロ野球はセ・リーグ３試合が行われ、試合開始の時点で７