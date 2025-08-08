FC東京は8日、DF木村誠二（23）がベルギー1部ウェステルローへと完全移籍すると発表した。木村は7日に成田空港を出発し、現地入り。この日、メディカル検査を受け、正式に発表となった。アカデミー出身の木村は、クラブを通じて「期限付きで他のクラブに移籍していた期間もありましたが、中学一年生から約11年間、ずっとFC東京の選手としてサッカーをしてきました。今回は完全移籍になるので、初めてFC東京という肩書が完全に