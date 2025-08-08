お笑いコンビ・バイきんぐの小峠英二（４９）が８日、都内で声優を務めるアニメ映画「映画クレヨンしんちゃん超華麗！灼熱のカスカベダンサーズ」の公開初日舞台あいさつに登壇した。小峠は今作の舞台となるインドに「しんちゃん」と訪れたことを明かした。「すごかったんですしんちゃんのインドでの知名度が。週７オンエアを１８年間やってるんですよ。知名度が１００％」と人気ぶりに驚愕（きょうがく）していた。さらに