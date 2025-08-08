子どもの成長を後押しする「弁当の日」のイベントが８日、上田市で開かれました。「弁当の日」は子どもが自分で弁当を作ることで、感謝の気持ちを持ってもらおうと、2001年から全国各地で行われている取り組みです。会場では風船を食材に見立てておかずを集めるゲームや、弁当づくりをテーマにしたドキュメンタリー映画の上映などがあり、子どもたちは食の大切さを学んでいました。