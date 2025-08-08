97年朝日杯3歳S、98年有馬記念、99年宝塚記念、有馬記念とG1を4勝したグラスワンダー（牡、父シルヴァーホーク）が8日、息を引き取った。ビッグレッドファームが発表。30歳だった。年を重ね、この夏も元気に過ごしていたが前日の夕方に容態が悪くなり、この日の夕方に帰らぬ馬になった。高齢に伴う体力の低下から多臓器不全を発症したと診断された。現役時代は97年9月13日に美浦・尾形充弘厩舎所属でデビューし、新馬戦から