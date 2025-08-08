【FIBAアジアカップ2025】イラン代表vs日本代表（日本時間8月8日／キング・アブドゥラー・スポーツ・シティ）【映像】日本代表vsイラン代表（生中継）サウジアラビア開催のFIBAアジアカップに出場しているバスケットボール日本代表は8月8日、グループフェーズ第2節でイラン代表と対戦。試合に先立ってスターティング5が発表された。8月6日にシリア代表を99−68で下した日本は、強豪イランを下せば決勝トーナメント進出が決まる