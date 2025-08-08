秋田朝日放送 8日、気圧の谷や上空の寒気の影響で県内は雷を伴って激しく雨が降ったところもありました。 未明に、北秋田市阿仁合や秋田市などで１時間で３０ｍｍを超える雨が降りました。５日の降り始めからの総雨量は、秋田市大正寺で２５０．５ｍｍに達し、平年の８月１カ月分の雨量を超えました。県によりますと、今回の大雨による住宅被害はこれまで三種町で住宅の全壊が１軒、北秋田市と上小阿仁村、由利本荘市で床下