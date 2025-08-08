秋田朝日放送 秋田市の県立大学のキャンパスで、突風で車が横転するなどの被害が出ました。 7日午後３時半ごろ、秋田市下新城の県立大学のキャンパス内で、突風によるものとみられる被害が相次ぎました。体育館やサークル棟の近くでは木が倒れる被害がありました。サークル棟の近くにとまっていた学生の車は、近くの松の木が倒れてフロントガラスが破損しました。少し離れた駐車場では職員の車が横転していまし