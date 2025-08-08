歌い手のAdoがデビュー5周年を記念し、『Ado 5th Anniversary POP-UP STORE』を全国5都市で開催することが決定した。東京、北海道、福岡、大阪、名古屋で展開され、“Ado 5thの活動の表側の軌跡を辿る”をテーマに、2020年のメジャーデビューから5年間の歩みを振り返る展示を実施する。【画像】充実のラインナップ！『Ado 5th Anniversary POP-UP STORE』オリジナルアイテム一覧会場では店内展示やフォトスポットのほか、今回