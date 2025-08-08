@onefive¤¬¡¢ºÇ¿·¶Ê¡Ö¥¢¥ë¥×¥¹¡¦¥Ð¥¤¥Ö¥¹¡×¤ÎMV¤òËÜÆü8·î8Æü20»þ¤Ë¸ø³«¤·¤¿¡£ ¡Ê´ØÏ¢¡§¡Ú±ÇÁü¤¢¤ê¡Û@onefive¡¢ÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ø¤Î·è°Õ¤òÉÁ¤¤¤¿¡Ö¥¢¥ë¥×¥¹¡¦¥Ð¥¤¥Ö¥¹¡×MV¡Ë ËÜ³Ú¶Ê¤Ï¡¢¡ÈDOH YOH¡É¥·¥êー¥ºÂè1ÃÆ¤È¤·¤Æ¡¢Æ¸ÍØ¡Ø¥¢¥ë¥×¥¹°ìËü¼Ü¡Ù¤òÂêºà¤Ë¤·¤¿¤â¤Î¡£ÃæÆÇÀ­¤Î¹â¤¤¥¢¥Õ¥í¥Óー¥È¤ò´ð¼´¤Ë¡¢¥­¥ã¥Ã¥Áー¤Ê¥Õ¥ìー¥º¡ÒNam¡Ä.¡Ó¤«¤é¡¢¡Ø¥¢¥ë¥×¥¹°ìËü¼Ü¡Ù¤Î¥á¥í¥Ç¥£¤Ø¤È·Ò¤¬¤ë¡£¥¬ー¥ë¥º¥Ñ¥ï&#12