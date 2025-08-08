Adoが、デビュー5周年を記念して、8月28日より東京、北海道、福岡、大阪、名古屋の5都市にて『Ado 5th Anniversary POP-UP STORE』を開催する。 （関連：藤井 風、Ado、Creepy Nuts、ONE OK ROCK……2025年下半期さらなる“海外人気”が期待できる理由） 今回は、“Ado 5thの活動の表側の軌跡を辿る”をテーマに、デビューから5年間の活動を振り返る展示を展開。店内展示やフォトスポットのほか、今