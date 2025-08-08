夏の風物詩「新潟まつり」が開幕です。初日の8日は万代太鼓の演奏が行われ、勇壮な太鼓の響きがまつりの開幕を華やかに演出しました。力強く音を奏でる太鼓。8日から新潟まつりが開幕し、まちを万代太鼓で盛り上げようと太鼓や笛の演奏が行われました。ことしの演奏は新潟駅南口の広場で開かれ、幼稚園生から社会人で構成された10団体、総勢150人以上が参加。太鼓や笛の音が鳴り響きまちは祭りの雰囲気に包まれていました。〈演奏